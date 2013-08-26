Фото 24.kz Фото 24.kz Павлодарская область готова поделиться овощами. В одном из крупных хозяйств региона в этом году выдался богатый урожай картофеля и моркови. За продукцией уже приехали покупатели из Астаны, Алматы и других городов. В ближайшее время фермеры планируют расшириться и возлагают большие надежды на государственную программу «Агробизнес - 2020». В фермерском хозяйстве Павлодара не прогадали, когда несколько лет назад внедрили технологию капельного орошения. Теперь здесь всегда хороший урожай. Одних только помидоров собирают по 24 килограмма с квадратного метра. Сергей Ким знает, что нужно овощам. Уход за теплицами - его любимая работа КИМ, агроном тепличного комплекса: - Меня всегда тянуло в сельское хозяйство. Занимаюсь технологией выращивания томатов. Слежу за всеми теплицами, ухаживаю за урожаем. В хозяйстве, которым руководит Майя Акимханова, 24 тепличных комплекса. Ещё здесь построили овощехранилище, вместимостью до 10 тысяч тонн. В будущем планируют открыть цех, чтобы сушить продукцию. Однако, чтобы расшириться, не хватает земли. Майя АКИМХАНОВА, глава фермерского хозяйства: - Земельные отношения не зря называют самыми коррумпированными. Земли пустуют, простаивают, заросшие сорняками. Тому, кто работает, не выдают.   Фермеры уже собрали скороспелые виды овощей, в том числе и капусту. На очереди томат и морковь. В хозяйстве ценят каждый погожий день, чтобы завершить уборку урожая без потерь. Карлыгаш БАКИРОВА, бригадир: - Мы со своей бригадой уже десять лет работаем. Лишь бы погода не испортилась. Если будет дождь, то работа остановится. Заказы у нас ежедневно, вот сегодня в Шымкент 490 мешков отправляем. На следующей неделе в Алматы и Актобе. В этом хозяйстве трудятся преимущественно сельские жители. Особенно много студентов, желающих подработать в летнее время. Овощи из Павлодара пользуются спросом не только в Казахстане. Сюда приезжают из соседних регионов России. Местные власти рассматривают вопрос об увеличении посевных площадей, а это даст новый импульс развитию овощеводства. Авторы: Альмира Марина, Нургуль Ахметова, ?арлыгаш Касиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар, 24 KZ. Ичточник: 24.kz