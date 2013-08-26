Браконьеров задержали 24 августа вблизи села Оймауыт работники«Охотзоопром» совместно с сотрудниками Байганинского РОВД. - Были задержаны 5 легковых автомашин под управлением 5 мужчин, двое из которых граждане Сирии в возрасте 30 и 42 лет и трое граждан России в возрасте 44 и 57 лет, временно проживающих в Шымкенте, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - В ходе осмотра автомашин обнаружено и изъято 2 сокола балабана. Также у нарушителей изъяли 48 сеток для ловли птиц и одноствольное охотничье ружье 12 калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 288 УК РК «Незаконная охота», решается вопрос об избрании меры пресечения.