Казалось, после четырех еврокубковых матчей даже приезд «Кайрата» не соберет и половину стадиона. А нет, зрителей на трибунах Центрального стадиона собралось немало. И весь болельщицкий люд очень тепло приветствовал многолетнего капитана «Актобе», а ныне – игрока «Кайрата» - Самата Смакова. Причем, аплодировали ему трибуны стоя. И так как Самат из-за травмы не попал в заявку на матч, он решил смотреть игру среди болельщиков. И так уж получилось, что зрители смотрели не в ту сторону, откуда должны были выйти команды, а туда, где сел Смаков. И в течение всего матча Самату пришлось проводить автограф- и фотосессию… Если в минувшем матче против киевского «Динамо» игроки «Актобе» надели майки с портретом Эмиля Кенжисариева после финального свистка, то на этот раз актюбинцы вышли в белых футболках накануне старта игры. Гости перед этим поединком не досчитались доброй половины основного состава – травмированы Самат Смаков и Олег Недашковский, пропускали матч из-за перебора желтых карточек Аддо и Михалик. Тренерскому штабу алмаатинцев всерьез пришлось поломать голову – кого же ставить в защиту. В итоге, оборонцам был призван помочь Стюарт Дафф. Сразу скажем, шотландец не самым лучшим образом «сыграл роль» защитника. Что касается главной ударной силы «Кайрата» - Момоду Сиссея, то его полностью «съел» Роберт Примус, нейтрализовавший гамбийца напрочь. И у хозяев потери являются более чем серьезными. Два игрока – Марат Бикмаев и Эмиль Кенжисариев – явно оставили «Актобе» без более мощного креатива, чем мог он быть, будь они в составе. К тому же, плотнейший график игр на три фронта сил явно не прибавляет… Матч соперники начали довольно осторожно, «пощипывая» друг друга и проверяя возможные пути подхода к воротам друг друга. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 18-й минуте. Марат Хайруллин навесил с углового, мяч отскочил к Балтаеву, и Алдан от души приложился к мячу. И попади защитник в створ, то быть бы голу – Давид Лория лишь взглядом провожал летящий мяч. Но тот просвистел рядом со штангой… А на 21-й минуте гол все-таки состоялся, и влетел он в ворота гостей. Красивая комбинация актюбинцев, и мяч оказывается у Гейнриха. Александр, находясь у одного угла ворот, мастерски отправляет мяч в противоположный – 1:0. Через пару минут Гейнрих едва не стал соавтором второго гола, но пробивший после его паса Давыдов попал во внешнюю сторону сетки ворот. Гости ответили опаснейшим ударом Кнежевича – дали ему пробить защитники «Актобе», но мяч просвистел над перекладиной. Второй тайм прошел под диктовку хозяев поля. Гости пытались создать что-то впереди, но особо не получалось – Сиссея прикрыл Примус, а забросы Едигаряна и Еременко перехватывали игроки обороны и средней линии актюбинцев, компактно располагавшиеся друг за другом при атаке соперника. Пытался на левом фланге финтить Землянухин, но там надежен был Балтаев. Кто оставил приятное впечатление, так это Шестаков. Молодой игрок очень старался в этой игре, но, как говорится, один в поле – не воин… На 76-й минуте вместо Землянухина вышел Кукеев, а ровно через минуту актюбинцы вновь праздновали гол. Хозяева заработали право на штрафной. По всем логическим соображениям, бить должен был Хайруллин, так как это была «его» точка - под левую ногу. Похоже, так думали все, включая голкипера гостей. Но пробил неожиданно Кападзе – правой, и мяч влетает в «девятку»! Гол-красавец привел в восторг десятитысячную аудиторию Центрального… После этого команды уже просто доигрывали, а «Актобе» довел дело до логического завершения – уверенной, абсолютно заслуженной победе, да еще и с демонстрацией класса. После матча произошел эпизод, который достоин внимания и даже, пожалуй, восхищения. Владимир Вайсс подошел в центральный круг и пожал руки игрокам «Актобе», отдавая дань хорошей игре и заслуженной победе. Наш народ, надо признать, к такому не привык. А ведь это и есть профессионализм. А трибуны долго не хотели отпускать Самата Смакова, и экс-капитан «Актобе» с удовольствием пробежался по периметру зеленого прямоугольника и поаплодировал всем четырем трибунам стадиона. Более того, Самат вместе с игроками «Актобе», по старой доброй традиции, пожал руку каждому из болельщиков-колясочников, которые посещают каждый домашний матч актюбинцев.