В Атырау речной и морской порт проверяют на безопасность

В Атырау инспекторы транспортного контроля приступили к очередному рейду, направленному на выявление и пресечение правил использования и перевозки пассажиров на речном и морском транспорте, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Масштабные мероприятия по проверке соблюдений правил безопасности на речном и морском транспорте в минувшие выходные развернули сотрудники транспортного контроля. В ходе рейдов были проинспектированы катера, скутеры, а также крупные речные и морские пассажирские суда. В числе самых распространенных нарушений среди владельцев - несоблюдение скоростного режима, несоответствие моторов положенной мощности, а также отсутствие у капитанов документов на управление водным транспортом. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" главный специалист отдела контроля на водном транспорте Мереке БАЙМУХАНОВ, за последние три месяца в ходе подобных проверок выявлено около семидесяти нарушений. Взыскано штрафов на сумму почти четыреста тысяч тенге. - При этом штрафы для физических лиц не превышают десяти тысяч, а для юридических - девяноста тысяч тенге за нарушение. Причем увеличения суммы при повторном задержании здесь не предусмотрено. Чем и пользуются многие недобросовестные судовладельцы, - заявил Мереке БАЙМУХАНОВ.