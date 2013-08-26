Вечером 20-го августа в Зачаганский отдел полиции обратилась 31-летняя жительница Уральска. Она призналась в убийстве родного дяди, которое совершила весной 1999 года. - Она рассказала, что весной 1999 года ножом в горло ударила 41-летнего дядю, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - После чего труп облила керосином и сожгла, а останки бросила в туалет. По словам начальника УКП, убийство произошло в поселке Ливкино Зеленовского района. Кстати, сейчас село заброшено. Силовики проверили информацию. В том месте, которое указала женщина, действительно были обнаружены человеческие останки: череп и кости. Сейчас они направлены на экспертизу. - Мотивом для убийства, по словам подозреваемой, послужило физическое и сексуальное насилие со стороны дяди, - продолжает Сергей ШЕВЧЕНКО. - Убитый незадолго до этого освободился из мест лишения свободы, которое он отбывал за имущественные преступления. Как пояснила подозреваемая, они проживали в селе вместе с мамой, бабушкой и дядей. В тот день мама и бабушка уехали, поэтому о преступлении ничего не знали. А позже подозреваемая сказала им, что дядя уехал в Костанай, у него там была гражданская жена. - Женщина сейчас отпущена под подписку о невыезде, поскольку она имеет на иждивении 4 детей. Назначены ряд экспертиз. У нее нормальная семья, муж и дети. На признание спустя 14 лет ее подтолкнула тяжесть содеянного, которую она переживала все это время. На момент преступления ей было 17 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Убийство».