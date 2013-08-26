Фото с сайта www.motorpage.ru Фото с сайта www.motorpage.ru В центре Атырау по улице Ауэзова для владельца джипов потеряли свои внедорожники в огне. По сообщению областного ДВД, огонь полностью уничтожил два джипа - «Toyota Land Kruiser-200» и «Toyota Land Kruiser Prado-150». Пожар произошел под утро примерно к пяти часам во дворе жилого дома. Помимо этого, огонь перекинулся на соседний гараж, в котором также пострадала автомашина «ГАЗ-21». На данный момент устанавливается причина пожара и оценивается ущерб автовладельцев.