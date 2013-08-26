Уже на первой минуте хозяева упустили сто процентный момент, после удара Черны, мяч попадает в перекладину. Но чешский легионер все же берет свое. На 25-й минуте после подачи с углового флажка в исполнении Хамана Саджо, Павел Черны выпрыгивает выше всех, и забивает гол. Но гости отвечают взятием ворот с помощью экс-игрока «Акжайыка» Вячеслава Эрбеса. Воспользовавшейся ошибкой защитной линии хозяев, Эрбес пробивает в дальний угол, и сравнивает счет под занавес первого тайма. В абсолютной силовой борьбе Якуба Хлебоуна, главный рефери встречи углядел нарушение правил со стороны центрдефа хозяев. И назначает штрафной удар вблизи штрафной линии, а стандарт шикарно исполняет Сергей Костюк, 1:2, гости повели. Но все же хозяева смогли сравнять счет с помощью камерунского легионера Саджо. После неразберихи у ворот Байтерякова, первым у мяча оказывается Саджо, и направляет мяч точно в сетку ворот, 2:2. До конца основного времени счет на табло так и не изменился, боевая ничья 2:2!