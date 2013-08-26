За последний год месячный вес безналичного платежа на одну активную карточку вырос всего 70 тенге и завис на отметке 10,9 тысяч тенге Доля безналичных платежей по карточкам к розничной торговле, включая общепит, в июне составила 15,2%. Год назад эта пропорция была на уровне 13,5%. Рэнкинг-основа: Безналичные платежи по платежным карточкам. Регионы РК. Июнь 2013. PK.gif Объем безналичных платежей через карточки в июне составил 64,3 миллиарда тенге. Годовой рост – 28% (на 14,2 миллиарда тенге). Динамика обеспечена притоком новых пользователей пластиком. Число активных карт за год увеличилось на 27% (на 1,3 миллиона) до 5,9 миллионов. APK.gif Источник: ranking.kz