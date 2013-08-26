В Атырау спасатели проводят мастер-классы на воде

В Атырау 13 человек утонули за купальный сезон, 30 спасли сотрудники водно-спасательной службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырауские спасатели с целью профилактики несчастных случаев на воде устроили горожанам мастер-класс на берегу реки Урал. В частности, отдыхающих ознакомили с техникой и снаряжением, используемым специалистами водно-спасательной службы в повседневной работе. Кроме того, продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи. Спасатели отмечают, что многих несчастных случаев на воде можно было бы избежать, если бы люди соблюдали элементарные правила безопасности. В последнее время отдельной проблемой для спасателей стали желающие свести счеты с жизнью. Особо популярным у самоубийц является центральный автомобильный мост через реку Урал. Только в этом году специалисты пресекли четыре случая попытки самоубийства. Спасатели уверены, что было бы намного легче, если бы каждый, кто отправляется на отдых, хоть раз взял в руки и изучил памятку поведения на воде.