По словам инспектора УДП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, в выходные произошли несколько аварий с человеческими жертвами. - 24 августа на автодороге Чапаево-Жалпактал перед автомашиной «УАЗ-2269» по ходу движения выбежала лошадь. 52-летний водитель «УАЗа» вырулил на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21099». Водитель и 4 пассажира «ВАЗа», а также одна пассажирка «УАЗа» скончались на месте происшествия, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. В «99-ой» погибли три девочки из одной семьи из поселка Коктерек Казталовского района: 21-летняя Гульдана, 19-летняя Гульбахыт и 17-летняя Жанасыл НАБИБУЛЛИНЫ. Водитель «ВАЗа», как выяснилось, занимался частным извозом.