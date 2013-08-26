По словам Нуртая ЛЕЗОВА, ночью 24 августа на автодороге Уральск-Атырау 24-летний следователь Акжайыкского РОВД Берик АЙТКАЛИЕВ на автомашине «Фольксваген-Пассат В5» наехал на верблюда. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. - На следующий день, 25 августа, примерно в 14.20 на 182 километре автодороги Уральск-Атырау 24-летний водитель на автомашине «ВАЗ-21144» допустил опрокидывание, - рассказал инспектор УДП. - В ДТП погиб сам водитель, а его супруга, которая сидела рядом, не пострадала. Кстати, молодые люди поженились за несколько дней до трагедии. По словам Нуртая ЛЕЗОВА, в поселке Ушана Каратобинского района произошел несчастный случай. Там на поминки родственников приехали женщина с 23-летним сыном-инвалидом (ДЦП) на автомашине «ВАЗ-2107». Женщина оставила ключи в замке зажигания. Парень сел за руль и когда повернул ключи, машина поехала на скорости. Под колесами «семерки» осталась 19-летняя девушка. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП. - Еще одна авария случилась несколько часов назад на улице Брусиловского в поселке Казах-аул. Там опрокидывание допустил водитель автомашины «Ниссан-премьера». Водитель иномарки скончался на месте ДТП. Кстати, это уже 10 жертва в авариях в ЗКО за последние три дня.Видео Серика Нихова