По информации департамента полиции Атырауской области, за три дня рейда «Безопасная дорога» было заполнено более 700 административных протоколов. И все за превышение скорости. – А ведь одна из причин дорожно-транспортных происшествий - превышение скорости и выезд на встречную полосу, - сетуют полицейские. Во время рейда также выявлен 21 водитель, управлявший транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а за выезд на «встречку» 9 водителей привлечены к ответственности. Еще 72 автомобилиста управляли своим транспортным средством без прав, они также понесли админнаказание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.