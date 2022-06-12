Супружеская пара, прожив вместе 8 лет, развелась в прошлом году. В Атырау мужчина после развода снес дом, чтобы не делить его с бывшей женой и детьми Скриншот с видео Сегодня женщина проживает с тремя детьми у родственников, сообщает КТК. После развода суд принял решение разделить совместно нажитое жилье поровну. Однако, услышав это, бывший муж Айнур Канатовой самовольно снес единственное жилье семьи. Для этого он нанял рабочих, которые сравняли с землей не только дом, но и времянку с гаражом. От дома, которому не было и 10 лет со дня постройки, ничего не осталось. Женщина рассказывает, что как только бывший муж начал сносить дом, она обратилась в полицию. Сейчас его действия проверяют полицейские, которые начали расследование по статье «Самоуправство».  