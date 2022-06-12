Когда начнётся ремонт, пока неизвестно. При этом горожане всё больше жалуются на ямы и ухабы на проезжей части, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тендер на ремонт дороги по улице Шолохова еще не разыграли в Уральске Разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь - так можно описать большинство уральских улиц. Но в этом году водители больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. По словам автовладельцев, они ломают машины, проезжая по этим дорогам. И если ремонт на Абулхаир хана уже начался, то на Шолохова никаких изменений нет. Хотя в марте этого года заместитель акима Уральска сообщил, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение этой улицы. Она будет расширена с 18 до 24 метров, дорога будет шестиполосной. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта - 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. Редакция «Мой ГОРОД» обратилась в отдел ЖКХ за комментарием. Там сообщили, что тендер на ремонт улицы ещё не разыгран и больше никакой информации они предоставить не могут, так как заказчиком является КПО б.в. Фото Медета МЕДРЕСОВА