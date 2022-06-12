Для старта талдыкорганский изобретатель Никита Поддубный выбрал локацию возле надписи "Я люблю Меловые горки" в Уральске. Старт состоится сегодня, 12 июня. А в полдень ребята позвали уральцев поддержать их. Посмотреть на творение изобретателей уральцы пришли целыми семьями, и даже прихватили с собой мясо, курт и другие блюда национальной кухни. Колесить Казахстан отправились шесть солнцемобилей, каждый из которого ребята собрали сами. Солнцемобиль заряжается от солнечных батарей. Его максимальная скорость - 40 км/ч. В день Никите удается проехать в среднем около 100 км. Отметим, что это не первое путешествие изобретателя. В прошлом году он в одиночку проехал из Уральска в Талдыкорган. В дорогу ребята планируют выезжать около 15.00.