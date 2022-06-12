- Из года в год одно и то же. Вечерами из дома выйти невозможно, выходим только при необходимости. Детей не выпускаем, сидят в четырех стенах, иначе возвращаются покусанными. Почему нельзя решить этот вопрос? Ну, каждый год эта бесконечная война с гнусом. Не хватает средств, ну выделите побольше и дайте людям возможность погулять, подышать воздухом, - говорит жительница Атырау Жадыра.

- В настоящее время в связи с увеличением популяции комаров, приняты срочные решения по их борьбе, заменены применяемые раннее химикаты. Дезинфекцией занимаются шесть бригад, однако из-за большого количества жалоб горожан, штат бригад было увеличено до 10. Стоит отметить, что по результатам тендера данные работы будет выполнять подрядчик AG Desinfection Services, - рассказали в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Атырау жалуются на комаров и мошек.Между тем, по информации акимата города, на уничтожение комаров в Атырау выделено 70 миллионов тенге. Мероприятия по дезинсекции в первую очередь, сосредоточены в подвалах и подъездах более 1100 многоквартирных домов в городе, детских площадках и автобусных остановках, парках, а также в пригородных селах.