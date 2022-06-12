День столицы, который казахстанцы традиционно отмечают 6 июля, приходится на среду. Таким образом, переносов не будет и выходным будет только этот день. В этом году на июль приходится и Курбан айт. Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не будет. В общей сложности в июле выпадает 20 рабочих дней и 11 выходных при пятидневной рабочей неделе и 25 рабочих дней и 6 выходных при шестидневной рабочей неделе.