Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратилась жительница Атырау. - Я пациент хирургического отделения Областной больницы города Атырау. На днях мне сделали операцию по удалению желчного пузыря. Так как операция проводится под общим наркозом, после операции я обнаружила в области спины ожог, который якобы, по словам врачей, произошел от какой-то пластины, - рассказала женщина. - Операция была проведена в область живота, после вмешательства я должна отдыхать. Но из-за ожога на спине мне приходится лежать боком и в таком положении живот очень болит, тут не до отдыха. По словам пациентки больницы, сотрудники медбригады говорят, что ожог произошел из-за халатности медсестры, которая то ли неправильно поставила пластину, то ли вовсе забыла ее убрать. Редакция обратилась в Областную больницу с просьбой прокомментировать данный случай. Там пообещали прояснить ситуацию после выходных.