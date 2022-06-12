Мужчина скончался в ходе конфликта на несанкционированной акции в Алматы
Трагедия произошла 11 июня на проспекте Гагарина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Кадр с видео
Жители перекрыли дорогу в ходе несанкционированной акции.
Активист Салтанат Ташимова в Facebook написала свою версию и опубликовала видео.
- Человек наехал на старика, вышел из машины, ударил старика по голове, к нему подошёл житель, толкнул. Тот опять агрессивно полез. Тот опять толкнул, водитель упал и ударился головой, отчего и умер. До этого была встреча с акиматом, который обещал решить проблему, но не решил, жители потребовали акима, но чиновник сказал, что он не приедет, тогда жители спонтанно вышли на дорогу и перекрыли улицу, - написала Ташимова.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что один из участников несанкционированной акции 1980 года рождения нанёс телесные повреждения водителю одной из автомашин, движение которых они перекрыли. Пострадавший впоследствии скончался.
- Действия мужчины квалифицированы статье 106 части 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он водворён в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование, - говорится в сообщении.
Четыре организатора несанкционированной акции привлечены к административной ответственности. Её устроили жители одного из домов по улице Короленко, которые с 2019 года требуют огородить их двор от проезжей части, мотивируя это тем, что со строительством нового ЖК количество транспортных средств увеличилось. В полиции заверили, что по просьбе жителей ранее соорудили четыре «лежачих полицейских» и установили два шлагбаума.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!