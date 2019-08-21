Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Атырау, который дома в пьяном споре ударил ножом свою гражданскую жену в область груди насмерть. Затем, чтобы скрыть следы преступления, из дома вытащил тело потерпевшей, положил в багажник своей машины и оставил тело между могилами, расположенными за городом. - Вина осужденного была доказана в суде. Приговором суда он признан виновным в совершении убийства, - рассказали в облсуде. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.