21 августа в проектном офисе "Акжайык - адалдык аланы" состоялось заседание с участием разработчиков программы Garden, представителей городского отдела образования, руководителей частных детских садов и родителями. По словам родителей, несмотря на то, что программа была введена в 2018 году, они до сих пор испытывают трудности при работе с системой. – Каждое утро заходим на сайт и наверху указано время города Нур-Султан. Когда до запуска программы остаются считанные минуты, это время просто "зависает". Так мы теряем драгоценные секунды, и места автоматически разбираются, ведь даже доля секунды для нас имеет значение. Бывает так, что сам сайт "зависает", невозможно обновить страницу. Места исчезают, и на полученных направлениях указано то время, когда сайт "завис". Например, я нашла нужное место в нужном садике, оно высветилось черным цветом, это означает, что место активное. Я нажимаю "Далее", начинается обновление, и когда оно заканчивается, место уже занято. Я жду это место 3-4 дня, караулю, смотрю и в итоге остаюсь без места, - возмутилась жительница города Аида Мектепкалиева. По словам директора филиала Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Бориса Лаврентьева, именно в этом году началась проблема по зачислению детей в детские сады. – Я два дня сам сижу и пытаюсь перевести детей с одной возрастной группы в другую. Мы начали изучать страницу разработчика, нормативные акты, и пришли к такому выводу, что частные сады вправе и вовсе отказаться от ваших услуг, так как зачисление детей в детские сады является государственной услугой, а мы не являемся государственными услугодателями. Да, мы давали обязательства принимать детей по направлению, но ваша система немного не продумана. Почему мы должны ждать приоритета три дня? Ведь детей мы принимаем тогда, когда у нас освобождается место, и сразу его зачисляем. Ждать приоритета несколько дней, ждать ребенка, получившего направление, и неделями принимать его в сад мы не можем. На это уходит большое количество времени, и мы несем убытки. Программа была создана для того, чтобы сократить коррупционные риски, но в частных садах нет никаких коррупционных рисков, - заявил Борис Лаврентьев. Руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алия Салиева заявила, что к ней ежедневно поступает большое количество жалоб от родителей, которые сталкиваются с "помогайками", предлагающими за деньги "поймать" место в садике. Между тем, представитель компании-разработчика системы Garden Евгений Щербатов заявил, что все дошкольные учреждения должны подчиняться стандартам государственных услуг, независимо от того частный он или нет. – По стандарту государственные услуги оказываются в электронном формате. Все коммерческие сады обязаны принимать детей по электронной системе. По поводу того, что родители не могут "поймать" место в садике, могу сказать так - невозможно при физической нехватке мест в детских садах говорить о какой-то идеально справедливой системе для всех. Существующие правила распределения мест в дошкольных учреждениях являются компромиссом между тремя сторонами - государством, родителями и детскими садами. Одинаково идеальной системы для всех быть не может. Если мест физически мало, а очередь большая, то никакая система эти проблемы не решит. Очередь есть, была и будет. Представляете, что происходит когда 10 тысяч родителей заходят на сайт одновременно и пытаются получить направление? Из всех получает место только один, остальные 9999 остаются недовольными. Кто-то на какую-то мили-секунду оказывается быстрее, - заявил Евгений Щербатов. Выяснилось, что сейчас разработчики тесно сотрудничают с КНБ, МВД и прокуратурой для выявления так называемых "помогаек", которые за определенную плату помогают получить направление в детские сады. – По стране уже зарегистрированы 17 случаев, когда этих людей вычисляли, выдвинули им обвинения и заводили уголовные дела. В основном эти случаи зарегистрированы в Западном Казахстане. В ближайшее время будет проведено обновление системы и будут ужесточены правила пользования сайтом. Теперь будет невозможно заходить в личные кабинеты родителей посторонним людям. Если мама зарегистрировала своего ребенка, то только она имеет право пользоваться личным кабинетом и другими персональными данными. Ведь за пользование персональными данными предусмотрена уголовная ответственность. До 1 сентября по всей стране будет отключена система Garden, вместо неё будет работать система "Индиго". Она более защищена от хакерских атак, в ней больше возможностей для родителей, они смогут смотреть табель посещаемости детей и так далее, - пояснил Евгений Щербатов.