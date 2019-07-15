Фото из архива "МГ" Трагедия произошла 13 июля на строительной площадке жилого комплекса «Zaman». На 24-летнего рабочего с высоты упала труба. В областной больнице, куда его доставили, врачи назвали диагноз - открытая черепно-мозговая травма. Парень скончался спустя несколько часов. В управлении государственной инспекции труда сообщили, что будет создана комиссия, которая выяснит причину трагедии. Жилой комплекс возводит в центре города компания "Bi group".