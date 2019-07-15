В этом международном автопробеге участвуют 7 стран, в том числе Северная и Южная Корея. Пробег, организованный «Ассамблеей народа России» и общероссийскими общественными организациями, стартовал в Москве. Автомашины проедутся по маршруту Москва- Ташкент - Нур-Султан - Улан-Батор - Пхеньян - Пекин - Сеул - Москва. Как сообщает Региональная служба коммуникаций, основная цель акции - единство народа страны, укрепление международных связей. В Атырау участников автопробега встретил заместитель акима города Улугбек Тналиев, выразивший благодарность участникам за визит в наш город. - Для меня большая честь принимать участие в автопробеге. Это нелегко, но нас ждут приключения. Мы прибыли в Атыраускую область. Спасибо большое за радушную встречу, - сказал участник автопробега, главный редактор журнала «Единство» Александр Шин. Автопробег стартовал 9 июля в Москве. 10 автомобилей преодолеют путь в 30 тысяч км.