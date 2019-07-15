Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Бурлинского сельского округа рассказали, что в селе было прекращено центральное водоснабжение. Людям приходится брать воду из колодцев. – Я уже 15 лет живу здесь, в прошлом году в селе было проведено центральное водоснабжение. Мы очень обрадовались, ведь до этого нам приходилось пользоваться колодцами и колонками. В домах появилась вода, мы установили водонагреватели, стиральные машины. Но радоваться нам пришлось недолго, неделю назад нам отключили воду. Все жилые двухэтажные дома, социальные объекты остались без воды, приходится снова таскать её из колодцев. В акимате пока молчат, но среди населения ходят слухи о том, что в резервуарах закончился запас воды. Насколько это правда я не знаю, - рассказала жительница села. Между тем, в акимате Бурлинского сельского округа информацию подтвердили и заявили, что причиной остановки водоснабжения стал выход из строя одного из насосов на станции. – Действительно неделю назад по всему сельскому округу была прекращена подача воды. В данный момент бригада работников ТОО "Жайыкгидрогеология" проводят ремонтные работы. Они производят очистку скважины. Сегодня они засыпали в скважину кислоту, которая растворит засоры в трубах. Основная часть ремонтных работ закончена и в течение нескольких дней мы возобновим подачу воды, - сообщила главный специалист аппарата акима Бурлинского сельского округа Калима Капанова.