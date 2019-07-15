Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамент экономических расследований по ЗКО Канат Буржаев, с начала этого года в департаменте находилось 13 дел уголовных правонарушений в сфере незаконного игорного бизнеса, 10 из них зарегистрировано в ЕРДР. - Была прекращена деятельность 23 незаконных игорных заведений. Изъято более 50 процессоров, 40 мониторов, 8 игровых автоматов, 50 телевизоров. По шести уголовным делам состоялись обвинительные приговоры, - пояснил Канат Буржаев. - Ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса, предоставление помещений для него предусматривает статья 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса" и наказывается штрафом от 2 000 МРП, либо ограничением свободы до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. К слову, законом РК «Об игорном бизнесе» от 12 января 2007 года № 219 казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Кроме указанных территорий размещение казино и залов игровых автоматов на всей остальной территории РК запрещается. Сотрудники департамента экономических расследований по ЗКО напоминают гражданам номер телефона доверия +7(7112)53-84-27, по которому можно сообщать о незаконно действующих игровых клубах на территории нашего города или области.