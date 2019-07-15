По шести уголовным делам по незаконному игорному бизнесу вынесены обвинительные приговоры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамент экономических расследований по ЗКО Канат Буржаев, с начала этого года в департаменте находилось 13 дел уголовных правонарушений в сфере незаконного игорного бизнеса, 10 из них зарегистрировано в ЕРДР. - Была прекращена деятельность 23 незаконных игорных заведений. Изъято более 50 процессоров, 40 мониторов, 8 игровых автоматов, 50 телевизоров. По шести уголовным делам состоялись обвинительные приговоры, - пояснил Канат Буржаев. - Ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса, предоставление помещений для него предусматривает статья 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса" и наказывается штрафом от  2 000 МРП, либо ограничением свободы до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. К слову, законом РК «Об игорном бизнесе» от 12 января 2007 года № 219 казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Кроме указанных территорий размещение казино и залов игровых автоматов на всей остальной территории РК запрещается. Сотрудники департамента экономических расследований по ЗКО напоминают гражданам номер телефона доверия +7(7112)53-84-27, по которому можно сообщать о незаконно действующих игровых клубах на территории нашего города или области.