Мурат Губайдуллин хочет выпустить сборник собственных стихов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мурат Губайдуллин более известен как самый старый выпускник вуза, который в 2015 году в возрасте 69 лет получил диплом юридического факультета. Теперь пенсионер хочет опубликовать собственный сборник стихов на казахском языке. – Я увлекаюсь поэзией еще со школьной скамьи. Темой большинства стихов является патриотизм, любовь, молодежь, национальный дух. Есть стихи, посвященные Сырыму Датову и Алтаю Кульгинову. Всего около 70 стихотворений, которые будут опубликованы на 100 страницах, - рассказал Мурат Губайдуллин. Идея об авторской книге появилась у пенсионера еще в прошлом году. Но самостоятельно понести все расходы на публикацию книги Мурат Губайдуллин не может. – В типографии сказали, что примерная публикация книги в 100 экземпляров обойдется мне в 300 тысяч тенге. Но у меня нет таких денег. Я получаю пенсию в размере 60 тысяч тенге, большая часть из которых уходит на оплату кредитов. Просил помощи у акиматов, предпринимателей и иностранных компаний. Но все разводят руками и говорят, что не могут мне помочь, а я так хочу осуществить свою мечту, - говорит пенсионер. Мурат Губайдуллин просит казахсатнцев помочь ему собрать средства для публикации книги. Кроме этого, пенсионер в будущем хочет организовать свой творческий вечер, на который пригласит всех жителей города и области. Напомним, в июле 2015 года Мурат Губайдуллин получил диплом факультета юриспруденции Казахстанского университета информационных и телекоммуникационных систем. После выхода на пенсию он решил осуществить свою мечту и сначала поступил в колледж, а затем в вуз. Со своей женой и семьей дочери Мурат-ага живет в дачном доме садоводческого коллектива «Зенит». Домик ему выдали городские власти, когда его дачный домик остался под водой во время паводкового наводнения в 2011 году. Все, кто желает помочь Мурату Губайдуллину, могут позвонить по номеру + 707 871 22 29, либо перечислить средства на счет в Халык Банке 4402 5735 6687 1663.    