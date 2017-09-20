Иллюстративное фото с сайта www.ampravda.ru Теперь в рамках проекта «Оптимизация уголовного процесса» по всем материалам полиция будет принимать решение по очевидным преступлениям от 3 до 10 суток. По словам прокурора Атырауской области Ерната СЫБАНКУЛОВА, раньше, если на это могло уходить как минимум месяц, а то и больше времени. - Это существенно повлияло на ситуацию в целом, граждане теперь не «обивают» месяцами пороги полиции, решение принимаются быстро с минимальной затратой времени как граждан, так и самой полиции, которые теперь сконцентрируются на расследовании более сложных преступлений, - рассказал прокурор Атырауской области. Ранее же недобросовестные сотрудники правоохранительных органов могли месяцами держать у себя материалы, вызывать гражданина на допросы и другие следственные действия, практически создавая большие неудобства им. К тому же «бурно» развивалась коррупционная среда, гражданин, чтобы ускорить принятие законного решения, иногда был вынужден идти на другое преступление – дачу взятки. С другой стороны, неоднократно фиксировались случаи применение к гражданам недопустимых методов расследования – это «выбивание» нужных показаний, применение пыток и т.д.