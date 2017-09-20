Самат НАУРУЗОВ частично признает предъявленный ему иск со стороны потерпевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 20 сентября, в Уральском городском суде допросили виновника аварии, в которой 22 июля погибла мать четверых детей.
По словам Самата НАУРУЗОВА, который в тот день ехал на автомашине своей невесты, он не видел погибшую и ее дочь, которые стояли на обочине дороги.
- Моя невеста попросила меня отогнать ее автомобиль во двор, где она живет, в поселке Зачаганск. Я ехал по улице Камбар батыра, а впереди меня ехал какой-то фургон или "Газель". Я ехал со скоростью не более 30-40 километров в час, так как был близко поворот во двор, куда я должен был свернуть. В этот момент ехавшая впереди меня машина стала тормозить, это я понял по габаритным огням, и я начал ее объезжать. Дорога узкая, и я выехал на встречную полосу. Перестраиваясь на свою полосу я заметил, как от машины "отлетела" тень человека. Но я видел только одну тень. Когда вышел из машины и перебежал дорогу, то на траве лежали два человека, - рассказал Самат НАУРУЗОВ.
Также подсудимый отметил, что сначала он подошел к погибшей и проверил, есть ли у нее пульс и дыхание, на тот момент она еще была жива. Затем он подошел к дочери погибшей Сандугаш и попросил очевидцев не трогать ее, чтобы не сделать хуже. Она была в сознании.
- Тогда я стал кричать, чтобы вызвали скорую и стал сам звонить. Я сам вызвал полицейских и рассказал, что произошло ДТП. Я признаю, что виноват. Если бы можно было, я бы отдал свою жизнь взамен погибшей. Прошу прощения у семьи, я не хотел ее смерти, я не специально, - обратился Самат НАУРУЗОВ к стороне потерпевших. - Я готов выплатить моральный ущерб до решения суда, но в разумных пределах. У меня нет запрошенных стороной обвинения 30 миллионов тенге, но 2,5 - 3 миллиона я найти смогу.
Кроме того, представителем потерпевшей стороны был заявлен еще один иск на возмещение материального ущерба в размере 1,3 млн тенге, которые родные потратили на похороны многодетной мамы.
Стоит отметить, что на предыдущем судебном заседании подсудимый хотел заключить с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, однако Самату НАУРУЗОВУ было отказано из-за несогласия потерпевшей стороны.
Сестра погибшей на процессе попросила судью назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в обычной колонии, а не колонии поселения.
, трагедия произошла 22 июля в 15.17 по улице Камбар батыра, рядом с рестораном "Альбина". Водитель на автомобиле Huindai Tucson насмерть сбил 42-летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей приемной дочерью Сандугаш стояла на обочине дороги в ожидании такси, чтобы ехать в салон красоты. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года. Как выяснилось погибшая вместе с семьей приехала в Уральск на свадьбу к родственникам.