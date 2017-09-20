Как отметили в ведомстве, люди, которые были на месте пожара сами носили ведрами воду, а пожарные лишь "проливали" ею разобранные конструкции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17 сентября на портале mgorod.kz была опубликована статья "Ведрами тушили горевший дом пожарные в Уральске", в которой говорится, что жители рассказали, как пожарные, помимо использования воды в автоцистернах, брали у людей ведра с водой и тушили пожар. Однако в ДЧС ЗКО отрицают этот факт. В департаменте рассказали, что сообщение о пожаре в частном доме по улице Кошевого. На место пожара выехали 2 единицы техники и 4 человека личного состава. Позже туда были направлена дополнительная техника. - Из-за отдаленности пожарного гидранта от места пожара автоцистерны уезжали для забора воды. В момент удаления техники пожар был фактически ликвидирован, открытого горения не наблюдалось. Личный состав производил разбор конструкций. В этот момент жители подносили ведрами воду для проливки разобранной конструкции. При этом пожарные, выполняя боевые действия по тушению, не пользовались дополнительными средствами, в том числе и ведрами,- заявили в ДЧС ЗКО. Кроме того, в ДЧС ЗКО заявили, что в момент убытия пожарной автоцистерны пожар фактически был ликвидирован, открытого горения не наблюдалось. - Личный состав производил разбор конструкций. В этот момент жители подносили воду с ведрами для проливки разобранной конструкции, - сообщили в ДЧС ЗКО. - При этом ставим вас в известность, что пожарные, выполняя боевые действия по тушению, не пользовались дополнительными средствами, в том числе и ведрами. Напомним, пожар случился в воскресенье, 17 сентября, в частном доме по ул. О. Кошевого. соседи рассказали, что вода у пожарных в машинах закончилась быстро. - Сначала приехала одна машина, вода у нее закончилась, потом вторая приехала, - рассказывает соседка. - Не знаем, может они и правы, что у них объем маленький, но воды у них очень мало было. Потом их некоторое время не было, и вся улица бегала с ведрами и тушили пожар сами. Потом у всех вода закончилась, мы стали опять таскать воду и пожарным подавать ведра. А он (пожарный - прим. автора) сидел вон там, на крыше, и ведрами поливал. Мы даже парню говорили, снимите на видео, как пожарные принимают ведра.