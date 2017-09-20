В Атырауской области офицер был вынужден спасться бегством от разъяренной толпы сельчан
Толпа сельчан напала на офицера и едва не избила его, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Инцидент произошел в селе Жанбай Атырауской области. Военный прокурор Западного региона Жанболат АЕКЕНОВ сообщил, что 18 сентября после вечерней пробежки на военослужащих пограничной заставы наехал внедорожник. Автомобиль Toyota Land Cruiser успел задеть одного из военнослужащих, в результате чего он получил легкие травмы. После чего из машины вышли местные жители и вступили в словесную перепалку с заместителем командира, который приказал военнослужащим вернуться в часть и остался разбираться с сельчанами один.
- Жители говорили с офицером на повышенных тонах, было понятно, что это провокация, кроме того, немного времени спустя подъехали еще две машины с местными жителями, скорее всего, также агрессивно настроенными. В итоге заместитель командира был вынужден спасаться бегством, иначе разъяренная толпа могла его избить. Он успел добежать до заставы, схватить оружие и сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Только так можно было остановить толпу преследователей. После этого жители с. Жанбай стали собираться у ворот воинской части, - рассказал Жанболат АЕКЕНОВ.
После инцидента на место происшествия прибыли сотрудники 7 отдела военной полиции КНБ, РОВД, аким Исатайского района и районный прокурор. Местные жители утверждали, что некоторые из военнослужащих находились в нетрезвом состоянии и без формы, не соблюдая военный устав.
- Естественно, в спортзале военнослужащие занимаются в спортивной форме, а не в военной. А то, что они были в состоянии алкогольного опьянения, - это ложь. Я лично попросил акима Исатайского района организовать прохождение всего личного состава заставы медицинского освидетельствования, результат анализа показал, что военнослужащие были абсолютно трезвые, чего нельзя сказать о самих жителях - многие из них выражались нецензурной бранью, - рассказал Жанболат АЕКЕНОВ.
По словам собеседника, расследованием данного дела занимается РОВД Исатайского района, по факту применения оружия заместителем командира проводится проверка. Видео снимали сами местные жители, которые собрались у ворот военной части.
Видео 18+ Внимание, видео содержит ненормативную лексику!
Напомним, 11 сентября 11 жителей с.Жанбай оказали сопротивление властям и были арестованы за неповиновение правоохранительным органам.
Ерлан ОМАРОВ
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!