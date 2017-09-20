У жителей города и области появилась возможность приобрести уникальные грузовые автомобили марки KAMAZ, оснащенные инновационными технологиями, позволяющие создать комфортные условия в управлении транспортным средством. Новая модель KAMAZ – 5490 создана в тесном взаимодействии с концерном Daimler Trucks. Именно поэтому в конструкции тягача использован двигатель Mersedes–Benz мощностью 428 л.с. и рабочим объемом 12 литров, подготовленный в соответствии с требованиями Euro–5. Главная изюминка машины – новая кабина Mersedes Axor, соответствующая всем современным требованиям безопасности. Модель KAMAZ – 6520 обладает несколькими ключевыми преимуществами в сравнении с классическим семейством "КамАЗов". У грузовика новая конфортабельная кабина с полным набором опций, включая кондиционер, автономный отопитель и полный электропакет. Имеется усиленная передняя подвеска, в связи с чем грузоподъемность самосвала увеличилась на две тонны. Оптимизированная геометрия нового самосвального кузова "НЕФАЗ" позволяет наилучшим образом перераспределить нагрузку между передней осью и задними мостами, а также избежать перегрузов. Применение необслуживаемых сайлентблоков рессор позволило сократить время и трудозатраты на ТО. Также в автомобиле – современная гидравлика фирмы HYVA, доказавшая свою надежность на самосвалах европейских марок, эксплуатируемых в России. KAMAZ – 65206 имеет комфортабельную кабину с одним спальным местом, отвечающую современным треббованиям комфорта и безопасности. Преимущества автомобиля: экономичный надежный двигатель Mercedes – Benz OM 457 LA; 16 – ступенчатая механическая коробка передач ZF; ведущие мосты Daimler или Dana с гипоидной главной передачей высокой грузоподъемности – 10 т; дисковые тормозные механизмы на всех колесах с увеличенным КПД; пневматическая подвеска ведущих мостов с системой электронного контроля уровня платформы ECAS, позволяющая существенно облегчить сцепку и расцепку, благодаря возможности изменять положение рамы относительно земли; электронная система торможения EBS; электронная программа стабилизации ЕSР; противобуксовочная система АSR. Дополнительное оборудование: датчик критического износа накладок; аэродинамический комплект; предпусковой подогреватель; электронный тахограф; радиоприемник с USB–разъемом и возможностью файлов формата мр3 На мероприятии был организован кофе–брейк и место для переговоров. Все присутствующие высоко оценили новые машины. Приглашенные представители увидели перспективный продукт, а также смогли убедиться в этом, воспользовавшись услугой тест–драйв. Безусловно, радует и привлекательная цена, которая ниже импортных аналогов. Поэтому он сможет конкурировать с европейской семеркой на наших дорогах. Помимо продажи автомобилей ТОО «СКРП «Уральский автоцентр КамАЗ» также реализует автозапчасти и производит ремонт автомобилей KAMAZ.Новости Компаний.