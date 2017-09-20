Сегодня, 20 сентября, аким Уральска Мурат МУКАЕВ проинспектировал строительство дорог в центре города. По словам градоначальника, на сегодняшний день из запланированных 67 улиц, отремонтированы 41. - На 18 городских улицах еще идет строительство, и 6 из них являются переходящими объектами, то есть в этом году мы освоили все дороги, которые были намечаны. Хочу отметить, что в этом году мы применили новую технологию при строительстве дорог. Щебеночно-мастичный асфальтобетон мы положили на улице Жангир хана. В европейских странах давно прменяют такой метод, так как он более практичен, и у него срок службы минимум 10 лет, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Также аким города заявил, что когда вскрывали асфальт, положенный еще в советское время в городе, то оказалось, что под ним не было щебеночного основания, что влияет на качество дороги и срок ее службы. - В следующем году мы планируем полностью перейти на новую технологию, чтобы продлить срок службы городских дорог, - отметил Мурат МУКАЕВ. Кроме того, аким Уральска проверил строительство дороги по улице Фрунзе и укладку тротуаров по улице Г. Тукая. В текущем году в Уральске планировалось отремонтировать 71 километр дорог на 67 улицах. На это было выделено около 9 млрд тенге.