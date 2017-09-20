В чат-канал "Акимат Атырауской области" в приложении Telegram поступило сообщение от местного жителя Даурена НИЯЗОВА о том, что центральный пешеходный мост по ул.Сатпаева находится в состоянии полной антисанитарии. - Власти города, у этого моста хозяин есть? Помойте его, почините. Пройдитесь сами по нему. Это же рассадник болезней. Он весь оплёванный, обшарпанный. Приведите его в надлежащий вид. Всё-таки находится он в центре города, - жалуется местный житель. Коммунальные службы среагировали на замечание незамедлительно. Руководство ТОО "Спецавтобаза" направило несколько рабочих, которые принялись вручную отмывать прозрачные стены моста, а также наводить чистоту на его поверхности.