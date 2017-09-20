Суд признал виновным Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 сентября в Уральском городском суде судьей Кайратом УТЕШЕВЫМ был оглашен приговор. - Суд признал Саламата ТЕМИРГАЛИЕВА виновным в совершении преступления по ст. 279 УК РК – «Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Взыскать в пользу КУБАШЕВА 3 миллиона тенге и в пользу Жумата КОБЛАНОВА 100 тысяч тенге и 500 тысяч тенге в пользу Гульайши КОБЛАНОВОЙ, - зачитал приговор судья Кайрат УТЕШЕВ. Напомним, в апреле в Уральске подросток умер от отравления угарным газом. Отец погибшего Чингиса ТЕМИРБУЛАТА Бакытжан КУБАШЕВ считает, что в этом виноват прежний хозяин, который делал ремонт дымохода. Ну суде он заявил, что деньги, которые перечислит ему подсудимый в качестве морального ущерба, он отдаст в мечеть.