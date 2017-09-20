Инцидент в Исатайском районе прокомментировал прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. - 18 сентября примерно в 18:30 между жителями с. Жанбай и военнослужащими пограничной заставы ВЧ №2016 произошел конфликт. По данному факту отделом полиции Исатайского района начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК "Хулиганство", выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области, - сообщил Ернат СЫБАНКУЛОВ. По словам прокурора области в настоящее время обстановка в селе стабильная, прокуратурой и местными исполнительными органами проведена разъяснительная работа.