Гособвинитель также попросил суд частично удовлетворить материальный иск потерпевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам прокурора, вина Самата НАУРУЗОВА в суде была полностью доказана. - 22 июля Наурузов ехал на автомобиле "Хендай", сбил двоих пешеходов, которые шли по обочине дороги по улице Камбар батыра в поселке Зачаганск. Сам подсудимый свою вину признал, поэтому прошу назначить Самату НАУРУЗОВУ 2 года 6 месяцев колонии поселения. Что касается заявленного иска, то прошу удовлетворить его частично - не 30 млн тенге, а 10 млн тенге, - заявил прокурор. Сестра погибшей Айгуль СУЙЛЕМЕНОВОЙ Назгуль УРАЗАЕВА отметила, что сколько бы подсудимый не выплатил, семья никогда его не простит. Самат НАУРУЗОВ на прениях сторон попросил не лишать его свободы. - Если я буду сидеть в тюрьме, то не смогу помочь семье погибшей и своим родным. Поэтому прошу не лишать меня свободы, - заявил Самат НАУРУЗОВ. Стоит отметить, что в суде выяснилось, что водительские права у подсудимого на момент ДТП были просрочены, а страховка на автомобиль оказалась фальшивой. Напомним, трагедия произошла 22 июля в 15.17 по улице Камбар батыра, рядом с рестораном "Альбина". Водитель на автомобиле Huindai Tucson насмерть сбил 42-летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей приемной дочерью Сандугаш стояла на обочине дороги в ожидании такси, чтобы ехать в салон красоты.  Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года. Как выяснилось погибшая вместе с семьей приехала в Уральск на свадьбу к родственникам.  