В департаменте статистики подсчитали, что в январе-июне промышленными предприятиями Атырауской области произведено продукции на 4073 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 0,6%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Значительное увеличение – в 3,7 раза наблюдается в производстве продуктов химической промышленности. - В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес принадлежит горнодобывающей промышленности и разработке  карьеров, где объем в январе-июне  этого года  достиг 3777  млрд тенге.  За  минувшие полгода  в  регионе  добыто 23 млн тонн нефти, 11 млрд кубометров газа нефтяного попутного и 1,9 млн тонн серы. - В январе-июне  этого года   предприятиями с видом деятельности «Электроснабжение, подача газа, пара, воздушное кондиционирование» и «Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на  39 млрд тенге, что составило один процент  в областном объеме промышленного производства. Лина ОЙЛОВА