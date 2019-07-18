Как сообщается на официальной странице областного акимата, в ходе рабочей поездки главы региона Гали Искалиева в город Алматы начата отгрузка пяти современных трансформаторных подстанций известной компании, мирового лидера по производству электротехнического оборудования «Schneider Electric» в город Аксай. Это является значимым событием, так как задействован еще один крупный иностранный инвестор. - 10 лет тому назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил программу индустриально-инновационного развития для привлечения новых инвестиций и технологий в страну. После этого иностранные компании начали активную деятельность и в нашей стране. В рамках данной программы были отрыты сотни новых предприятий, где сегодня выпускается современная продукция и обучаются новому управлению и менеджменту казахстанские специалисты. Мы находимся на одном из таких заводов, немецкая компания приняла решение открыть предприятие в городе Алматы. Осенью 2017 года делегация ЗКО посетила ряд предприятий города Алматы и подписала несколько контрактов на поставку товаров КПО б.в. Сегодня мы видим результат межрегионального сотрудничества, - подчеркнул в своем выступлении аким области. Как отметил Гали Искалиев, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил всем акимам области уделить особое внимание увеличение местного содержания в госзакупках и закупках крупных компании. - Мы наблюдаем за результатом двухлетней работы. Доля казахстанской продукции по данным категориям товаров составляет 65%. Это высокотехнологичное оборудование, ранее не выпускавшееся в стране, - сказал глава региона. Аким области подчеркнул важность таких проектов, которые позволяют повышать уровень квалификации казахстанских технических специалистов, работающих на данных заводах. Также гости обсудили перспективу сотрудничества компании «Schneider Electric» с Уральским трансформаторным заводом. Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества свою продукцию в ЗКО активно поставляет и алмаатинская компания по пошиву огнеупорной спецодежды.Фото с официальной страницы акимата ЗКО