11 июля молодая женщина пришла туда с родственницами. Но сделать покупки не успела, так как начались схватки. Девочка, которую назвали Айлин, родилась до приезда скорой помощи. В этом маме помогали родственницы и работницы отдела. На странице торгового центра в социальной сети Instagram сообщили, что для работников это было полной неожиданностью, но все сработали оперативно. Роды прошли успешно. Девочка родилась весом 3,4 кг, рост ее 52 см. Торговый центр подарил маме набор кастрюль, а новорожденной набор принцессы. – Я работала в тот день в соседнем отделе. Счастье не передать словами. Ревели всем отделом. Здоровья маме и малышке. Девочки из того отдела молодцы, не растерялись, - написала в комментариях одна из пользователей. Актюбинцы в интернете активно обсуждают эту новость, пишут, что теперь будут стараться рожать в банке или в салоне по продаже авто, чтобы получить приличный подарок.