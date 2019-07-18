Они осмотрели центр оперативного управления, ознакомились с ходом строительства многоквартирного дома для очередников и встретились с работников городских рынков. В Аксае проживает порядка 40 тысяч человек, и это не считая немалой массы рабочей силы, привлекаемой из других районов, областей, а также стран. Городу нужен центр оперативного управления и дополнительные видеокамеры. Здание ЦОУ было построено в 2018 году на средства, выделенные компанией КПО б.в. Но объект не запущен в действие. Для запуска нужно дополнительное финансирование, рассматривается проект ГЧП. А пока в распоряжении отдела полиции района лишь 20 видеокамер. В Аксае начато строительство 9-этажного 126-квартирного жилого дома для очередников. Строительство ведется согласно графику. Сенаторы осмотрели объект и встретились с представителями подрядной организации ТОО "Лидер". Данный подрядчик реализует еще один проект в сфере жилищного строительства, им строится жилой дом по линии "Жилстройсбербанка". Также в городе продолжается ремонт дорог. Сенаторы отметили важность исполнения поручений Елбасы о повышении качество жизни населения. Одним из немаловажных факторов здесь являются дороги. После чего, депутаты сената посетили городские рынки, где ознакомились с местными ценниками на социально важные продукты, такие как мука, сахар, хлеб и так далее. Здесь же в свободном формате прошли беседы с предпринимателями и продавцами, которые подняли вопрос о главных конкурентах - уличных торговцах. Без регистрации и разрешений они размещают свои лотки с товаром в оживленных местах.