Подробности аварии с участием директора каздрамтеатра Куаныша Амандыкова прокомментировали в департаменте полиции ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, водитель автомобиля марки "Порше кайен" направляясь по улице Жангир хане не обеспечив безопасное дорожное движение допустил наезд на два стоящих перед светофором автомобиля марки "Рено" и "Тойота". - Владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб. В результате медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель автомобиля "Порше кайен"  находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Материал зарегистрирован в КУИ. Виновник ДТП будеит привлечен к административной ответственности, - пояснили в ведомстве. Напомним,  ДТП произошло 16 июля в 20.00 в районе остановки Жазира по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки "Порше кайен" врезался в "Рено"и "Тойота". Как выяснилось, за рулем "Порше" находился директор казахского драмтеатра Куаныш Амандыков, который на месте аварии корреспонденту "МГ" заявил, что за рулем был не он. Однако оба водителя пострадавших автомобилей указали на него, как на человека, который сидел за рулем дорогого авто. Позже директор Областного казахского драматического театра имени Х. Букеевой Куаныш Амандыков рассказал подробности ДТП.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА