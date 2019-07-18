По словам акима ЗКО Гали Искалиева, на развитие отечественной продукции по программе "Экономика простых вещей" по поручению Елбасы было выделено на три года 600 миллиардов тенге. - То есть это льготные кредиты на длительные сроки. По нашей области в этом направлении очень низкие показатели. По всей стране одобрено 92 проекта на сумму 41 миллиардтенге, по нашей области всего лишь 6 проектов на 221 миллион тенге. Это 0,5% от республиканской суммы. То есть мы даже одного процента от республиканского объема выделенного Елбасы не можем освоить. Не знаю причина в акимате области или же бизнес у нас слабый, - задался вопросом аким ЗКО. - Возможно "Атамекен" и "Даму" не работают. Нам надо будет разбираться очень серьезно. Мне премьер-министр сделал два раза замечания по этому вопросу. Гали Искалиев отметил, что глава государства поручил полноценно использовать потенциал экономики простых вещей. - Что интересно у нас есть финансирование, есть деньги. В прошлый раз я встречался с Исламским банком развития, после совещания с президентом много поступило звонков от послов, говорят давайте проекты, мы найдем деньги, инвесторов. У нас, к сожалению, нет ни одного готового проекта. Я буду делать выводы по тем людям, которые отвечают за разработку проектов для потенциальных инвесторов. Скоро к нам приедет весь холдинг Байтерек со своими предложениями. Деньги в стране есть и не только кредиты, есть компании, которые готовы вместе с нашими предприятиями участвовать в акционерном капитале и делить риски. Есть Исламский банк развития, который готов без залогов финансировать. Они просто говорят дайте нам хороший проект, а у нас их нет, - заключил Гали Искалиев. К слову, в области реализуются 5 крупных проектов с иностранным участием на сумму порядка 169 миллиардов тенге. - Это система управления твердо-бытовыми отходами в г.Уральск ТОО «IСMRecycling» (Финляндия), производство клапанов и задвижек в г.Аксай ТОО «PetrovalvesKazakhstan» (Италия), строительство завода по глубокой переработке нефти ТОО «ABS Мунай» (ОАЭ), - дополнил Гали Искалиев.