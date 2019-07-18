По этому поводу глава региона дважды получил замечания от премьер-министра РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима ЗКО Гали Искалиева, на развитие отечественной продукции по программе "Экономика простых вещей" по поручению Елбасы было выделено на три года 600 миллиардов тенге. - То есть это льготные кредиты на длительные сроки. По нашей области в этом направлении очень низкие показатели. По всей стране одобрено 92 проекта на сумму 41 миллиард тенге, по нашей области всего лишь 6 проектов на 221 миллион тенге. Это 0,5% от республиканской суммы. То есть мы даже одного процента от республиканского объема выделенного Елбасы не можем освоить. Не знаю причина в акимате области или же бизнес у нас слабый, - задался вопросом аким ЗКО. - Возможно "Атамекен" и "Даму" не работают. Нам надо будет разбираться очень серьезно. Мне премьер-министр сделал два раза замечания по этому вопросу. Гали Искалиев отметил, что глава государства поручил полноценно использовать потенциал экономики простых вещей. - Что интересно у нас есть финансирование, есть деньги. В прошлый раз я встречался с Исламским банком развития, после совещания с президентом много поступило звонков от послов, говорят давайте проекты, мы найдем деньги, инвесторов. У нас, к сожалению, нет ни одного готового проекта. Я буду делать выводы по тем людям, которые отвечают за разработку проектов для потенциальных инвесторов. Скоро к нам приедет весь холдинг Байтерек со своими предложениями.  Деньги в стране есть и не только кредиты, есть компании, которые готовы вместе с нашими предприятиями участвовать в акционерном капитале и делить риски. Есть Исламский банк развития, который готов без залогов финансировать. Они просто говорят дайте нам хороший проект, а у нас их нет, - заключил Гали Искалиев. К слову, в области реализуются 5 крупных проектов с иностранным участием на сумму порядка 169 миллиардов тенге. - Это система управления твердо-бытовыми отходами в г.Уральск ТОО «IСMRecycling» (Финляндия), производство клапанов и задвижек в г.Аксай ТОО «PetrovalvesKazakhstan» (Италия), строительство завода по глубокой переработке нефти ТОО «ABS Мунай» (ОАЭ), - дополнил Гали Искалиев.