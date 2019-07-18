В социальной сети Instagram появилось фото и видео насекомого, похожего на каракурта, одного из самых ядовитых пауков. Насекомое смогла заснять на видео жительница поселка Асан района Байтерек. – 17 июля во дворе нашего дома в Асане обнаружили такое насекомое. Будьте осторожны. По виду похож на каракурта (черная вдова), - подписала видео автор ролика. Пост вызвал бурю эмоций среди пользователей. Комментаторы видео заявили, что это действительно каракурт, а некоторые даже посоветовали сжечь дом, чтобы они не успели размножиться. – Да, это каракурт. Надо немедленно сжечь дом! - заявил один из пользователей. – Это черная вдова, убивать надо, что б не размножались, - говорит другой пользователь. – Это уже второй случай. До этого еще одна женщина из Асана обнаружила у себя дома этих пауков. Укус смертельно опасен для человека. У нас в Уральске нет противоядия от них, так как они раньше никогда не обитали у нас, - дополнила еще одна девушка. Специалист-энтомолог Дильда Акбауленова рассказала, что климат нашего региона не благоприятен для обитания каракуртов. – Пауки-каракурты обитают в пустынной и полупустынной местности. В соседней Атырауской области их много. Но климат нашего региона для них не подходит, да и погодные условия в этом году не совсем для них благоприятные. Лето в этом году прохладное, у нас влажно, были дожди. Поэтому, я считаю, что пауки-каракурты не могут обитать на территории нашей области, - заявила Дильда Акбауленова. Между тем, в Уральской противочумной станции рассказали, что каракурты все же водятся на территории ЗКО и сейчас как раз самый благоприятный период для их размножения. – По фото сложно определить, но очень похоже на каракуртов. Для более точного заключения нам нужен образец, который мы исследуем в нашей лаборатории. Призываем людей быть предельно осторожными, так как сейчас наблюдается наивысшая активность каракуртов. Но если вас все же укусили эти пауки, то рекомендуем немедленно обратиться к врачам, - рассказала зоолог противочумной станции Гаухар Утебаева. Кроме этого, специалисты рассказали, что наиболее опасны самки каракурта в период спаривания, который приходится на июнь и июль. – Самки массово мигрируют в поисках нового гнезда. Чаще они кусают человека в руки и ноги. Самцы же намного слабее, они не могут прокусить кожу человека. Каракурты чаще всего мигрируют колониями. Людям нужно быть осторожными, так как укус они могут почувствовать не сразу. Первые признаки появляются через 1-2 суток. Начинают болеть мышцы, желудок. За последние годы в ЗКО не зарегистрированы случаи укусов каракуртов, - рассказала Гаухар Утебаева. Фото и видео с социальной сети Instagram