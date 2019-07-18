Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Атыраускую область 17-18 июля посетил предприятия нефтегазовой отрасли, ознакомился с ходом строительства новых промышленных объектов и провел совещание по вопросам развития местного содержания, нефтегазового машиностроения, а также соблюдения трудового законодательства РК, сообщает на сайте primeminister.kz.

Глава Правительства посетил строящийся завод третьего поколения на месторождении Тенгиз, которое возводится в рамках Проекта будущего расширения, реализуемого ТОО «Тенгизшевройл».

На заводе ведутся общестроительные работы, прокладка подземных коммуникаций, монтаж резервуаров, установлены 23 сборных модульных эстакады. Успешно завершена сборка двух газотурбинных генераторов и технологического модуля. На строительной площадке завода работают 25 подрядных и субподрядных организаций, занято порядка 3300 человек. Проект будет завершен в 2022 году.

Премьер-Министр РК также совершил облет месторождения Кашаган и острова «D», на котором ведется добыча нефти и ее первичная сепарация с дальнейшей транспортировкой по трубопроводу на завод «Болашак».

В рамках поездки в Атыраускую область Глава Правительства РК провел совещание по вопросам развития местного содержания, нефтегазового машиностроения, соблюдения трудового законодательства РК.

Аскар Мамин отметил, что доля местного содержания в закупках операторов крупных проектов демонстрирует рост, но вместе с тем продукция казахстанских машиностроителей применяется не в полной мере. «Данная ситуация требует принятия действенных мер, в том числе со стороны операторов проектов», — подчеркнул Премьер-Министр РК. Аскар Мамин отметил, что Правительством принята Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, которая предусматривает налоговые преференции, финансовую и сырьевую поддержку предприятий машиностроения, а также обеспечение их квалифицированными кадрами. В ходе совещания были обсуждены вопросы соблюдения трудового законодательства РК, а именно, внедрение недропользователями на предприятиях вертикального контроля в отношении подрядчиков и субподрядчиков по обеспечению безопасных условий труда, проживания работников, а также справедливой системы оплаты труда. Также в ходе рабочей поездки в регион, Премьер-Министр РК посетил комплекс по глубокой переработке нефти «АНПЗ», «АтырауНефтеМаш», СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», «Полимер Продакшн», «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», «Karabatan Utility Solutions», завод по переработке нефти и газа «Болашак», предприятие по производству оптического кабеля различных марок.