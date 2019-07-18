Иллюстративное фото из архива "МГ" Жуманали Туленова обвинили в преступлении по ст. 190, ч.3. п.1,2 "Мошенничество, совершенное должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, с использованием им своего служебного положения, в крупном размере". Суд установил, что будучи судьей Актюбинского областного суда Жуманали Туленов в марте 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладел 2,8 млн тенге потерпевшего, пообещав ему, что поможет отменить решение тендерной комиссии и договора об оказания услуг между АО «СНПС Актобе Мунай газ» и ТОО «АСТР-С» по иску Актюбинского филиала РГП «ПВАСС». Суд признал виновным бывшего судью и отправил его в колонию на 4 года. Подсудимого лишили права занимать должности на государственной службе пожизненно. При вынесении наказания, сообщили в пресс-службе облсуда, суд учел, что у Жуманали Туленова на иждивении 3 несовершеннолетних детей, его явку с повинной, раскаяние, и добровольное возмещение ущерба.