Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Гали Искалиева на активе области 17 июля. По словам главы региона, в части общего объема производства промышленной продукции, отмечено снижение на 4,6%. - Все знаете, что это напрямую зависит от объема добываемой нефти, конденсата и газа. Мы добыли на 471 тысяч тонн меньше нефти и конденсата, на 91 тысяч кубов газа. Это две основные компании КПО б.в. и ТОО "Жаикмунай". Это связано с низкой производительностью скважин по причине обводненности пластов. Такая ситуация наблюдается не только в нашей области, но и в других регионах, таких как Кызылординская и Мангистауская области. На сегодня компания КПО б.в. реализует проект по снятию производственных ограничений по газу, демонтирует скважины, применяет новые технологии. Надеюсь, это позволит нам увеличить добычу газа, - сказал Гали Искалиев.