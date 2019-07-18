Причиной тому стало низкая производительность скважин по причине обводненности пластов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Гали Искалиева на активе области 17 июля. По словам главы региона, в части общего объема производства промышленной продукции, отмечено снижение на 4,6%. - Все знаете, что это напрямую зависит от объема добываемой нефти, конденсата и газа. Мы добыли на 471 тысяч тонн меньше нефти и конденсата, на 91 тысяч кубов газа. Это две основные компании КПО б.в. и ТОО "Жаикмунай". Это связано с низкой производительностью скважин по причине обводненности пластов. Такая ситуация наблюдается не только в нашей области, но и в других регионах, таких как Кызылординская и Мангистауская области. На сегодня компания КПО б.в. реализует проект по снятию производственных ограничений по газу, демонтирует скважины, применяет новые технологии. Надеюсь, это позволит нам увеличить добычу газа, - сказал Гали Искалиев.