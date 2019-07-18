Вот уже почти полгода в нефтяной столице на общественном транспорте кондукторы работают с валидаторами. Однако в большинстве своём этими аппаратами кондукторы либо не умеют пользоваться, либо эти валидаторы действительно не работают. Горожане постоянно жалуются на то, что кондукторы не выдают им билеты, ссылаясь на якобы неисправность валидаторов. Либо выдают, но с отставанием на 2-3 часа, то есть заранее распечатанные. – Сегодня ехала на автобусе, оплатила проезд, попросила билетик, на что кондуктор спокойно сказала, что билетов нет и валидатор не работает. Дело было в полдень. До каких пор мы будем клянчить билеты, оплачивая за проезд, и когда у них будут работать валидаторы, или они делают вид, что аппараты якобы не работают? Сейчас вроде бы интернет не глушат, связь есть, - пишет в соцсети жительница города Гульнар Бисенгалиева, при этом публикуя фото автобуса с номерными знаками. Многие атыраусцы поддержали женщину, отмечая акимат для разрешения этой, казалось бы, несложной проблемы с валидаторами. Напомним, с 1 сентября во всех автобусах начнут действовать карты оплаты, администрация города надеется, что такой метод максимально исправит сложившийся неприятный стереотип "кондуктор-пассажир".Фото с социальных сетей