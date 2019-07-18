Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Для того, чтобы найти владельцев ценных вещей, стражи порядка в очередной раз прибегают к помощи социальных сетей. – В случае опознания своего имущества нужно обратиться в городской отдел полиции №2 по номерам «102», 98 33 02, 98 33 99. При себе необходимо иметь правоустанавливающие документы на имущество. Среди вещественных доказательств юбилейные монеты разных номиналов, игровые приставки, аксессуары и даже строительные инструменты, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Стоит отметить, что с начала года на территории ГОП №2, где был задержан мужчина, раскрыто 123 кражи. Из всех зарегистрированных краж 31 факт отводится к категориям тяжких, таким как неоднократно совершенные кражи, либо кражи с причинением крупного ущерба. Раскрываемость данного вида краж составил 96,4%. – Актуальным методом краж чужого имущества остается отжим пластиковых окон и подбор ключей, - добавили полицейские.