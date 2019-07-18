5 новых проектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, в рамках карты поддержки предпринимательства с 2015 года в нашем регионе введены в строй 32 проекта,на общую сумму 91 миллиард тенге. Создано около 1500 постоянных рабочих мест. - Из этих проектов на сегодняшний день два объекта не работают, это мебельный цех "Каризма" и откормочная площадка в Янайкино "Кроун Батыс". По площадке была проведена определённая работа в течение полугода, теперь инвестор заходит на этот объект. По итогам первого полугодия в обрабатывающей промышленности произведено продукции на 90 миллиардов тенге. Во втором полугодии в рамках карты развития предпринимательства планируется ввести три объекта, стоимостью 4,5 миллиардов тенге и созданием 200 рабочих мест. Это Уральский трансформаторный завод будет выпускать новые панельные трансформаторы, радиаторы для трансформаторов, ТОО "134" завершает строительство кирпичного завода в районе Байтерек, ТОО "Феррум контракт" завершает строительство цеха по розливу бутилированной воды в Таскалинском районе, - сообщил глава региона. Кроме того, до конца года будут введены дополнительно 5 новых объектов, которых нет в карте индустриализации. - Цех по переработке шкур ТОО «Кублей», завод по производству полиэтиленовых труб ТОО «Уральский завод полиэтиленовых труб», производство кондитерских изделий ИП «Исаев», завод по производству железобетонных изделий ТОО «Жайык Транс Курылыс», бетонный завод ТОО «Земпром» на общую сумму более 1 миллиарда тенге с созданием 130 рабочих мест, - рассказал Гали Искалиев. Также аким области отметил,  что в адрес региона от премьер-министра Казахстана прозвучала критика, что по области очень мало проектов в карте индустриализации. - Честно говоря, половину объектов, которые сейчас я озвучил, с большой натяжкой можно назвать индустриальными объектами. Поэтому нашим управлениям, СПК, фонду "Даму", "Атамекен" нужно усилить работу, и по итогам второго полугодия я буду смотреть какие проекты вы нашли, включая акимов районов и города, - заключил Гали Искалиев.