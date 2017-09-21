Это доставило еще больше хлопот местным жителям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с паблика @atyrauoil Теперь жители района Первый участок и вовсе остались без пешеходного перехода. Коммунальные службы оперативно среагировали на жалобы на неправильно установленный дорожный знак. Сегодня утром знака уже не оказалось на месте, как не оказалось и возможности переходить дорогу в удобном для этого месте. - В этом месте через дорогу был пешеходный переход, с двух сторон стояли знаки . По обеим сторонам дороги стоят остановки. Это район Первого участка, возле здания "Электромаркет". Вчера утром знаки пешеходного перехода были , а сегодня утром их уже не стало. Как, интересно, теперь люди будут переходить дорогу ? И как нам попасть на противоположные остановки ? Ведь следующий пешеходный переход находится на светофоре сторону вокзала, а другой в сторону ЦОНа, - пожаловалась одна из подписчиц паблика @atyrauoil. По мнению большинства жителей этого района, ответственным лицам, чтобы исправить положение, достаточно лишь было проложить мостик через арык, к которому вел знак, а также нарисовать "зебру". Теперь же знак и вовсе убрали, а до ближайшего светофора идти достаточно далеко. -Люди жаловались не на неправильный знак, а на то, как он установлен: чтобы перейти улицу, надо было прыгать через канаву, а это очень неудобно. Проверьте, когда переходишь дорогу с детьми, а если дети в коляске, ты не перейдешь ее вовсе, я не говорю уже о пожилых людях - им уж точно ни за что не перепрыгнуть эту канаву, из-за этой канавы машины не останавливаются, так как у пешехода нет возможности просто поставить ногу, и ты должен ждать окошка, пока пройдёт поток машин, вот в чём проблема была, там всего то надо было изначально сделать всё по-человечески и вопросов не было бы, - пишет подписчица @shar.dizain Напомним, вчера, 20 сентября, жители Атырау  пожаловались на неправильно установленный знак пешеходного перехода и попросили ответственных лиц привести в порядок данный участок дороги. Камилла МАЛИК